«Я не могу тебя терять»: в Сеть выложили последний студийный альбом Бориса Моисеева

В субботу, 4 ноября, издательство All Star Music опубликовало последний студийный альбом исполнителя Бориса Моисеева «Я не могу тебя терять». Релиз был приурочен ко дню памяти. В субботу было 40 дней с момента, как не стало знаменитого певца.

«Нам кажется важным именно сейчас сохранить память о Борисе и вместе с его друзьями сделать доступным музыкальное наследие»,— рассказал концертный директор Моисеева, Сергей Горох.

«Я не могу тебя терять» стал одиннадцатым студийным альбомом Бориса Моисеева. В этой работе певцу удалось показать свой новый взгляд на мир после инсульта. Всего в альбом вошло тринадцать композиций, записанных в студии Анатолия Лопатина и других знаковых персон. Среди авторов представлены такие имена, как Алла Пугачева, Илья Резник, Раймонд Паулс, Николай Трубач, Денис Майданов.

«Для меня каждая песня — это маленький мир, в котором я нахожу новые краски чувств. Без новых композиций я не могу представить свою жизнь», — так говорил Борис Моисеев в период подготовки альбома.

Песни из альбома лиричны и пронизаны глубинной смысла. Как подчеркивается, это, скорее, миссионерский взгляд, некий итог и культурное наследие артиста, в котором голос звучит столь уверенно и жизнеутверждающе. Релиз альбома показывает, как могло бы развиваться творчество Бориса Моисеева, если не его преждевременный уход. В последние годы жизни знаменитый артист не выходил на сцену и мужественно боролся с болезнью.