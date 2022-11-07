«Я не могу тебя терять»: в Сеть выложили последний студийный альбом Бориса Моисеева

Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: All Star Music

Релиз был приурочен ко дню памяти, 40 дней с момента, как не стало легендарного исполнителя.

В субботу, 4 ноября, издательство All Star Music опубликовало последний студийный альбом исполнителя Бориса Моисеева «Я не могу тебя терять». Релиз был приурочен ко дню памяти. В субботу было 40 дней с момента, как не стало знаменитого певца.

«Нам кажется важным именно сейчас сохранить память о Борисе и вместе с его друзьями сделать доступным  музыкальное наследие»,— рассказал концертный директор Моисеева, Сергей Горох.

«Я не могу тебя терять» стал одиннадцатым студийным альбомом Бориса Моисеева. В этой работе певцу удалось показать свой новый взгляд на мир после инсульта. Всего в альбом вошло тринадцать композиций, записанных в студии Анатолия Лопатина и других знаковых персон. Среди авторов представлены такие имена, как Алла Пугачева, Илья Резник, Раймонд Паулс, Николай Трубач, Денис Майданов.

«Для меня каждая песня — это маленький мир, в котором я нахожу новые краски чувств. Без новых композиций я не могу представить свою жизнь», — так говорил Борис Моисеев в период подготовки альбома.

Песни из альбома лиричны и пронизаны глубинной смысла. Как подчеркивается, это, скорее, миссионерский взгляд, некий итог и культурное наследие артиста, в котором голос звучит столь уверенно и жизнеутверждающе. Релиз альбома показывает, как могло бы развиваться творчество Бориса Моисеева, если не его преждевременный уход. В последние годы жизни знаменитый артист не выходил на сцену и мужественно боролся с болезнью.

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За свою музыкальную карьеру легендарный исполнитель стал трехкратным обладателем национальной российской музыкальной премии «Овация», пятикратным обладателем «Золотого граммофона», обладателем «Золотой розы», присуждаемой Лондонской Королевской академией танца. 

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