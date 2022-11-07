Бренды Giorgio Armani, Lancome и Yves Saint Laurent возвращаются в Россию

Компании Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent уже через несколько месяцев смогут возобновить поставки своей продукции в Россию. Россияне могут также ожидать возвращения брендов Redken и Kerastase.

Как сообщает РИА Новости, Lancome, Yves Saint Laurent и несколько других торговых марок пропали из списка разрешенного параллельного импорта, утвержденного в августе текущего года. Агентство обратилось в Минпромторг, где пояснили, что это связано с решением компаний вернуться в РФ.

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