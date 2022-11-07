Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Для миллиона поклонников стало потрясением смерть Юрия Шатунова. Солист группы «Ласковый май» в 48 лет ушел из жизни. Случившееся тяжело переживал продюсер Сергей Кузнецов. Он в свое время основал группу и написал много хитов. Вместе с Шатуновым он конфликтовал с продюсером Андреем Разиным.

А 7 ноября стало известно, что Кузнецов умер. Это произошло спустя 137 дней после смерти Шатунова.