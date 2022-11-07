Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Для миллиона поклонников стало потрясением смерть Юрия Шатунова. Солист группы «Ласковый май» в 48 лет ушел из жизни. Случившееся тяжело переживал продюсер Сергей Кузнецов. Он в свое время основал группу и написал много хитов. Вместе с Шатуновым он конфликтовал с продюсером Андреем Разиным.
А 7 ноября стало известно, что Кузнецов умер. Это произошло спустя 137 дней после смерти Шатунова.
Отмечается, что композитор находился в Оренбурге. Он скончался после серьезной болезни. Кузнецов долгое время ухаживал за тяжелобольной матерью. К слову, сам он жил скромно. Шатунов помогал ему, так как пенсии композитору не хватало, а отчислений от песен он не получал.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
4 и 5 ноября Кузнецов устроил большие концерты с молодым певцом Семеном Розовым. Добавим, что он продолжал работать. Он трудился с группами «Стекловата» и «Чернила для пятого класса», а в 2021 году взял подопечным победителя «Синей птицы» Семена Розова.
С тех пор тот регулярно прилетал в Оренбург на репетиции к Кузнецову. В выходные состоялись последние концерты с участием композитора, пишет kp.ru.