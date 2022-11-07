В 51 год элегантная: Орбакайте в черной юбке мидакси и жакете цвета «мокрый асфальт» отметилась на публике

На этот раз Орбакайте отправилась в салон красоты. В 51 год она старается выглядеть молодо. На фото певица предстала в черной юбке мидакси. Она также облачилась в длинный жакет с принтом цвета мокрого асфальта. Артистка сделала акцент на изящные щиколотки. Лук завершили черные лодочки. Певица сделала укладку с косой челкой.

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