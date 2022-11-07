В 51 год элегантная: Орбакайте в черной юбке мидакси и жакете цвета «мокрый асфальт» отметилась на публике

Кристина Орбакайте собирает полные залы. Она недавно выступила с аншлагом в Сочи.
В последнее время Кристина особенно много работает. Она делится кадрами с фотосессии и со съемок фильмов. Порой певица проводит время с сыном Дени Байсаровым. Каждый раз она предстает на кадрах в новых нарядах.
На этот раз Орбакайте отправилась в салон красоты. В 51 год она старается выглядеть молодо. На фото певица предстала в черной юбке мидакси. Она также облачилась в длинный жакет с принтом цвета мокрого асфальта. Артистка сделала акцент на изящные щиколотки. Лук завершили черные лодочки. Певица сделала укладку с косой челкой.
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Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина. Многие отметили, что она похожа на маму. Другие отметили ее элегантность. Наряд звезды украсила брош-бутон. Такие украшения стали особенно популярны, когда их стала носить Сара Джессика Паркер в знаменитом сериале.