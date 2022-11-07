«Носики-курносики сопят»: Ефременкова из «Дома-2» подловила спящего Мондезира с одним из сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова поделилась в своем микроблоге трогательным фото, показав, как ее возлюбленный уснул рядом с одним из сыновей-близнецов. Похоже, что Мондезир всю ночь слушал детскую серенаду плача. Молодой папаша так утомился, что даже не заметил, как уснул.

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