«Носики-курносики сопят»: Ефременкова из «Дома-2» подловила спящего Мондезира с одним из сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: личный архив

После выписки из роддома звезда телестройки мечтает только об одном — выспаться.

Юлия Ефременкова поделилась в своем микроблоге трогательным фото, показав, как ее возлюбленный уснул рядом с одним из сыновей-близнецов. Похоже, что Мондезир всю ночь слушал детскую серенаду плача. Молодой папаша так утомился, что даже не заметил, как уснул.

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«Один из наших сыновей решил, что сон для слабаков. И всю ночь проверял нас на прочность», — отметила Ефременкова.

Мондезир уснул с одним из сыновей-близнецов. Фото: личный архив

Возлюбленный звезды «Дома-2» успел вкусить все прелести отцовства. Теперь в их доме и днем и ночью капризничают малыши, заливаясь на все лады, так, что их родители и думать забыли о крепком сне.

«Носики-курносики сопят», «Вот так всегда! Папка спит, а мамуся рядышком, следит», «Такие лапочки», «Мусики! Сладули», — написали фолловеры.

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