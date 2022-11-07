«Носики-курносики сопят»: Ефременкова из «Дома-2» подловила спящего Мондезира с одним из сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова поделилась в своем микроблоге трогательным фото, показав, как ее возлюбленный уснул рядом с одним из сыновей-близнецов. Похоже, что Мондезир всю ночь слушал детскую серенаду плача. Молодой папаша так утомился, что даже не заметил, как уснул.
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«Один из наших сыновей решил, что сон для слабаков. И всю ночь проверял нас на прочность», — отметила Ефременкова.
Мондезир уснул с одним из сыновей-близнецов. Фото: личный архив
Возлюбленный звезды «Дома-2» успел вкусить все прелести отцовства. Теперь в их доме и днем и ночью капризничают малыши, заливаясь на все лады, так, что их родители и думать забыли о крепком сне.
«Носики-курносики сопят», «Вот так всегда! Папка спит, а мамуся рядышком, следит», «Такие лапочки», «Мусики! Сладули», — написали фолловеры.