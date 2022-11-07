«Не оставаться же на старости лет и в габаритных формах без штанов»: найдено объяснение, почему Поплавская все оформляет на себя

55-летняя Яна Поплавская, известная зрителям по роли Красной Шапочки, которую сыграла еще в детстве, некоторое время назад во второй раз официально вышла замуж.
Муж Яны Поплавской на порядок моложе нее, в недавнем интервью признался, что все имущество, приобретаемое их семьей, оформляется исключительно на Яну.
Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» похвалила Поплавскую за подобную дальновидность.
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«У самой Поплавской в прошлом — трудный развод. Лет десять назад она бегала в телевизор и рассказывала, как делит имущество при разводе, как мир жесток, как вообще все не так или так, но не очень, — деталей не помню. Кто прав там был, а кто неправ, я, честно говоря, не знаю, но выводы Поплавская сделала правильные — намного спокойнее, когда все оформлено на тебя», — написала Лена Миро.
Разумеется, это не спасет от раздела имущества при разводе. Но как минимум оно не будет поделено за спиной, что уже несомненный плюс. Лена Миро посоветовала Яне Поплавской все-таки составить брачный договор. Так надежнее.
«Нет, а чего? Не оставаться же на старости лет и в габаритных формах без штанов», — добавила Лена Миро.