«Не оставаться же на старости лет и в габаритных формах без штанов»: найдено объяснение, почему Поплавская все оформляет на себя

55-летняя Яна Поплавская, известная зрителям по роли Красной Шапочки, которую сыграла еще в детстве, некоторое время назад во второй раз официально вышла замуж.

Муж Яны Поплавской на порядок моложе нее, в недавнем интервью признался, что все имущество, приобретаемое их семьей, оформляется исключительно на Яну.

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» похвалила Поплавскую за подобную дальновидность.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».