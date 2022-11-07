«А букетик-то для мамочки?»: жена 77-летнего Петросяна умилила фото с сынишкой Ваганом после прогулки

Татьяна Брухунова не перестает удивляться тому, как ее сын Ваган похож на своего отца. Влиять или как-то управлять мальчиком едва ли получится даже у взрослых. Сынишка юмориста Евгения Петросяна растет очень независимым, вдумчивым и ответственным.
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Мама Вагаши в беседе с поклонниками обещала отдать сына в воскресную школу, где он будет учить армянский язык. Татьяна Брухунова считает, что Ваган должен знать свои корни, историю и традиции.
Вагаша собрал для мамы букет из листьев. Фото: соцсети
В своем микроблоге Татьяна Брухунова поделилась свежим фото, запечатлев сына после прогулки. В парке Ваган собрал целый осенний букет из листьев. Жена Евгения Петросяна считает, что ей очень повезло с тем, что сыночек выбрал их своими родителями.
«Ваган очень (я бы сказала слишком) самостоятельный мальчик! Он сам сел на горшок в год и три. Сам отказался от памперса в год и десять. Никто его не принуждал», — делится Брухунова.
К тому же Ваган растет очень творческим.
«А букетик-то для мамочки?», «Какой хороший мальчик», «Вам бы еще лапочку-дочку, чтобы наряжать в платьица», «Прелесть! Какой у вас мальчуган», «Джентльмен растет в семье», «Мамина опора и защита», «Славненький!» — написали фолловеры.