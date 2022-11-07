«А букетик-то для мамочки?»: жена 77-летнего Петросяна умилила фото с сынишкой Ваганом после прогулки

Татьяна Брухунова не перестает удивляться тому, как ее сын Ваган похож на своего отца. Влиять или как-то управлять мальчиком едва ли получится даже у взрослых. Сынишка юмориста Евгения Петросяна растет очень независимым, вдумчивым и ответственным.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Мама Вагаши в беседе с поклонниками обещала отдать сына в воскресную школу, где он будет учить армянский язык. Татьяна Брухунова считает, что Ваган должен знать свои корни, историю и традиции.