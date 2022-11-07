Сергей Маковецкий высказался о драке в самолете с Людмилой Максаковой, из-за которой его хотят уволить из Театра Вахтангова

Известный актер, звезда Московского театра имени Евгения Вахтангова, 64-летний Сергей Маковецкий, опроверг факт драки с 82-летней актрисой этого же театра Людмилой Максаковой.
В беседе с журналистами Сергей Маковецкий дал понять, что драка существовала лишь в воспаленном сознании актера Стаса Садальского, который предал огласке инцидент, якобы имевший место на борту самолета.
«В полете ничего не было! Это не более чем сплетня!» — заявил Сергей Маковецкий.
В транспортной прокуратуре также заявили, что им никаких заявлений о происшествиях или нештатных ситуациях на борту авиалайнера не поступало.
«Не поступало никаких заявлений ни от авиакомпании, ни от командира воздушного судна, ни от Людмилы Максаковой», — прокомментировали в ведомстве.
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Напомним, актер Стас Садальский в телеграм-канале в понедельник, 7 ноября, утром рассказал о жутком скандале с актерами Театра Вахтангова. По его версии, потасовку учинили звезды Сергей Маковецкий и Людмила Максакова, летевшие бизнес-классом из Москвы в Новосибирск на гастроли.
Якобы находящийся под действием алкоголя Сергей Маковецкий стал неуправляемым и набросился на пытавшуюся его утихомирить Людмилу Максакову. По версии Садальского, Маковецкого после дебоша готовятся уволить из театра.
По материалам kp.ru.