Сергей Маковецкий высказался о драке в самолете с Людмилой Максаковой, из-за которой его хотят уволить из Театра Вахтангова

Известный актер, звезда Московского театра имени Евгения Вахтангова, 64-летний Сергей Маковецкий, опроверг факт драки с 82-летней актрисой этого же театра Людмилой Максаковой.

В беседе с журналистами Сергей Маковецкий дал понять, что драка существовала лишь в воспаленном сознании актера Стаса Садальского, который предал огласке инцидент, якобы имевший место на борту самолета.

«В полете ничего не было! Это не более чем сплетня!» — заявил Сергей Маковецкий.

В транспортной прокуратуре также заявили, что им никаких заявлений о происшествиях или нештатных ситуациях на борту авиалайнера не поступало.

«Не поступало никаких заявлений ни от авиакомпании, ни от командира воздушного судна, ни от Людмилы Максаковой», — прокомментировали в ведомстве.

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