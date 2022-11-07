Настя Ивлеева: «Я люблю нищих и творческих музыкантов, а у мамы противоположный вкус на мужчин»

11 ноября на «Пятнице!» стартует романтический проект «Сердце Ивлеевой», в котором Настя попробует найти настоящего мужчину для серьезных отношений.

За сердце блогерши будут бороться 50 мужчин со всего мира — разного возраста, профессии и социального статуса. В первом эпизоде их ждет знакомство «вслепую», а отбирать лучших Насте помогут ее мама Наталья Никитина и брат Анатолий.

«У мамы совершенно противоположный вкус на мужчин. Каждый раз, когда я привожу в дом какого-нибудь талантливого рэпера, она говорит: «Не-е-ет!» А я бунтарка, люблю нищих и творческих музыкантов!» — призналась Ивлеева.