Куда пропала и как живет сейчас Татьяна Догилева

Звезда сериалов Татьяна Догилева когда-то была очень востребованной артисткой. Режиссеры бились за право снять актрису в своих фильмах: она приносила картинам высокие рейтинги.

Однако время идет и все меняется. Четыре года назад Догилева перестала сниматься и посещать светские мероприятия. Кроме того, артистка начала стремительно набирать вес, вызывая подозрения коллег о проблемах со здоровьем.

Официально Догилева ничего не сказала, но журналисты «7 дней» выяснили, что звезда сериалов борется со страшным недугом. При этом диагноз вслух так и не прозвучал.

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Вопреки слухам, Догилева вернулась в кино. Но играет теперь характерных персонажей. Татьяна также воспитывает свою дочь, которая хочет пойти по стопам матери.