«Со мной сложно»: Климова раскрыла истинную причину расставания с Месхи

Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи развелись несколько лет назад, несмотря на то что у них есть общая дочь. Причины расставания артисты не называли, они очень редко говорят про личную жизнь. Однако в программе «Судьба человека» звезда «Бедной Насти» разоткровенничалась.

«У нас не было скандалов. Просто поняли, что нам надо разойтись. Мы не обидели друг друга, взяли паузу. Со мной сложно быть рядом. Я много работаю. Мужчина, который рядом со мной, должен вставать в какую-то очередь. Но не каждому это по душе», — заявила Климова.

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При этом Екатерина подчеркнула, что Гела захотел взять ответственность за всю ее большую семью. Но в какой-то момент понял, что ему нужна свобода.