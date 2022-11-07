«Плевок в душу всех»: Пучков оценил поступок Пугачевой, защищающей свои деньги

Писатель, переводчик, неповторимый голос из боевиков 90-х Дмитрий Гоблин Пучков расценил поступок Аллы Пугачевой, которая неожиданно сорвалась на россиян в личном блоге.

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Обращаясь к кому-то в Сети, она заявила, что, дескать они «рабы» и «холопы», которых она всегда ненавидела. Примадонна не уточнила, кому именно посвящены ее слова, поэтому многие соотечественники восприняли их на себя лично, обидевшись на народную артистку.

Дмитрий Пучков убежден, что Алла Пугачева, как и другие знаменитости, поносящие страну и соотечественников из-за рубежа, действуют так по одной простой причине — они боятся потерять свои деньги. И специально ругают тех, кого ругать «надо» на той стороне границы.