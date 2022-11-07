Наташа Королева завидует «тростинке» Ларисе Долиной

Наташа Королева рассказала, что старается сидеть на диетах для того, чтобы хорошо выглядеть. При этом певица подчеркнула, что до тростинки Долиной ей еще далеко.

«Вот Лариса Долина прошла — вот она богиня! Посмотрите! Когда есть такие примеры перед глазами, как тут расслабиться? Надо равняться», — заявила Королева.

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Долина, напомним, долго время сидела на интервальном голодании, благодаря которому сбросила всего за полгода 21 кг.

Но для того, чтобы повторить подвиг певицы, нужно обратиться к специалисту.