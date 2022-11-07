Милохин после наезда Стоуна трусливо поджал хвост: «Валечка, я неправильно выразился»

Саша Стоун решил научить Даню Милохина отвечать за свои слова и накинулся на него в соцсетях. Блогеру сильно не понравилось, что 20-летний неуч обозвал его девушку чуть ли не падшей женщиной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, Милохин во время стрима с подписчиками заявил, что Валя Карнавал «как будто использованная уже».

«Ты уже и так всей России показал, какой ты «мужчина» и как тебе знакомы такие понятия, как уважение, ответственность, мужественность. Живи своей, уже почти никому не интересной, жизнью и не порть людям жизнь. Оглядывайся и продолжай тонуть на дно, глупый мальчишка», — сказал Стоун Милохину.

Похоже, что сбежавший с проекта «Ледниковый период» Милохин реально испугался. В соцсетях он трусливо написал: