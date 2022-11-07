Умер 45-летний ведущий «Шансона» и «Ретро ФМ» Валерий Крыгин

7 ноября в одной из больниц города Томска скончался известный в Сибири музыкант и радиоведущий Валерий Крыгин. Ему было 45 лет.

Причиной его смерти стал инсульт. Несколько дней Валерий Крыгин провел в коме, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, оказались бессильны.

Валерий Крыгин — известный в Томске музыкант, долго время он был лидером местной рок- группы Savan.

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Широкая публика знает Валерия Крыгина и как радиоведущего, он вел собственные программы на радио «Шансон» и «Ретро FM».

«Знаете, очень важно, когда ты с человеком, как говорится, на одной волне. Когда ты кидаешь ему цитату из фильма, а он быстро отвечает. Ты вспоминаешь строчку из песни, а он говорит, кто ее поет. Ты рассказываешь какую-то шутку, а он искренне смеется. С Валерой мы точно были на одной волне», — поделился воспоминаниями о Крыгине директор томского филиала ЕМГ Николай Андреев.

По материалам MK.RU.