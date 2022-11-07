57-летнюю певицу Анастасию лишили пенсии: «В таком шоке нахожусь — не передать словами!»

Певица Анастасия по достижении положенных 57 лет обратилась в Пенсионный фонд России с заявлением о получении пенсии. Но ей в просьбе отказали, сославшись на то, что звезда не отработала положенного минимума — 13 лет. По документам ее трудовой стаж — всего 10 лет.

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Анастасия в ужасе от ситуации, ведь год назад в ее доме произошел пожар, в котором сгорели все документы, включая трудовую книжку, так что доказательство того, что она работала намного больше, фактически уничтожено. Восстановить ее не удалось: архивы в театрах, где работала Анастасия, не сохранились.

«Из-за этого мне отказали в пенсии вообще. Я подала в суд на Пенсионный фонд. Мне не нравится вся эта история! Как же так? Меня, Анастасию, просто лишили пенсии! Как это так, я сама не поняла! В таком шоке нахожусь — не передать словами! В шоке абсолютном», — рассказала Анастасия журналистам МК.ru.

Певица недоумевает, ведь ситуация действительно абсурдная: вся страна видела, как она 30 лет пела на эстраде, а из-за сгоревшей бумажки она вроде как ничего не делала. Знаменитость не очень верит, что победит в суде, но не бороться за свои права тоже не может.