Родила! В семье 52-летней Сенчуковой и 60-летнего Рыбина произошло пополнение

52-летняя Наталья Сенчукова и 60-летний Виктор Рыбин не смогли скрыть своей радости — в их семействе произошло пополнение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кошка, которую они подобрали на улице беременной, родила шестерых котят, сообщает сайт МК.ru. Все малыши оказались здоровенькими. Поэтому, как только подросли, быстро стали находить новых хозяев. В настоящий момент у Сенчуковой и Рыбина осталось всего три котенка: два самца и одна самочка.

Отметим, что звезды постоянно берут домой бездомных животных, приводят их в порядок и отдают в добрые руки. Они даже хотели открыть приют, но для него нужно специальное разрешение и отдельное помещение для зверят. Пока музыканты этого не могут себе позволить.