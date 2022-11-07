«Выбросил стейк в мусорку»: беременная Катина закатывает скандалы мужу-миллионеру

«Татушка» Лена Катина и ее муж-миллионер Дмитрий Спиридонов скоро станут родителями, артистка объявила о своей беременности на прошлой неделе.

Однако живут молодожены не так, как планировала певица. Лена пожаловалась журналистам, что супруг не ест ее еду и даже отправил в мусорное ведро стейк.

«Я ценю хозяйственность супруги, просто равнодушен к необычным блюдам», — попытался оправдаться Спиридонов.

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Катиной же обидно, что Дмитрий воротит нос от ее изысков и закатывает скандалы по этому поводу.