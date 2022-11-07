«Алла до отказала забивала холодильник»: Пугачева заботливо «подкармливала» Моисеева

Алла Пугачева пропустила похороны Бориса Моисеева. Примадонна спешно покинула страну, улетев из аэропорта Внуково на частном джете. Тогда хейтеры ополчились на артистку. Многие писали, что певица могла бы проводить близкого друга семьи в последний путь, а уже потом улететь в Израиль.

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