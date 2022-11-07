«Вот она, моя команда»: Алена Рапунцель предстала с двумя подросшими сыновьями от разных мужчин

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель одна воспитывает сыновей, которых родила от отношений с разными мужчинами.

Старший сын Алены, Богдан, которому три с половиной года, появился на свет в результате скоропалительного романа Рапунцель с Ильей Яббаровым. А папа младшего сына Алены Рапунцель, Святослава, которому почти восемь месяцев, Илья Семин — бывший муж звезды реалити-шоу.

29 ноября, по словам Алены Рапунцель, состоится судебное слушание по их разводу.

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