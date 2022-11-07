«Вот она, моя команда»: Алена Рапунцель предстала с двумя подросшими сыновьями от разных мужчин

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель одна воспитывает сыновей, которых родила от отношений с разными мужчинами.
Старший сын Алены, Богдан, которому три с половиной года, появился на свет в результате скоропалительного романа Рапунцель с Ильей Яббаровым. А папа младшего сына Алены Рапунцель, Святослава, которому почти восемь месяцев, Илья Семин — бывший муж звезды реалити-шоу.
29 ноября, по словам Алены Рапунцель, состоится судебное слушание по их разводу.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Алена Рапунцель старается во всех событиях жизни находить плюсы. Оставшись одна с двумя сыновьями на руках, она наслаждается общением с мальчиками и с радостью наблюдает за их взрослением.
Так, она рассказала, что восьмимесячный Святослав уже прекрасно сидит без опоры, резво ползает и скоро начнет делать первые шаги. В телеграм-канале Алена Рапунцель разместила совместное фото с детьми, давая понять, что у них дружная семья.
Алена Рапунцель с сыновьями Богданом и Святославом. Фото: соцсети
«Вот она, моя команда», — подписала снимок с сыновьями Алена Рапунцель.