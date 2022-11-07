Похорошевший Галкин* прилетел в Литву нарядным: «Пошел к морю!»

Максим Галкин*

Максим Галкин*. Фото: соцсети

Муж Аллы Пугачевой устроил концерты в Прибалтике.

Максим Галкин* с задорной улыбкой на лице сообщил своим поклонникам в соцсетях, что прибыл в Литву. Здесь он организовал концертный тур с намерением посетить такие города, как Вильнюс, Шауляй, Клайпеда, Каунас.

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Артист выглядел загорелым и бодрым, однако на свой променад изрядно утеплился. Муж Аллы Пугачевой примерил объемный пуховик, шапку и шарф.

Пригласив своих зрителей на выступления, Максим Галкин* объявил: «Пошел к морю!»

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Муж Аллы Пугачевой устроил концерты в Прибалтике. Фото: соцсети

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