Похорошевший Галкин* прилетел в Литву нарядным: «Пошел к морю!»

Максим Галкин* с задорной улыбкой на лице сообщил своим поклонникам в соцсетях, что прибыл в Литву. Здесь он организовал концертный тур с намерением посетить такие города, как Вильнюс, Шауляй, Клайпеда, Каунас.

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Артист выглядел загорелым и бодрым, однако на свой променад изрядно утеплился. Муж Аллы Пугачевой примерил объемный пуховик, шапку и шарф.

Пригласив своих зрителей на выступления, Максим Галкин* объявил: «Пошел к морю!»

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.