МХАТ платил за пансионат Дорониной 750 тысяч рублей в месяц

Директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман заявил, что Татьяна Доронина действительно проходит лечение, но не в доме престарелых, а в специализированном геронтологическом центре.

«Там, где она сейчас находится, — баня, спорт, массажи. До этого она находилась в элитном пансионате, это обходилось театру в 750 тысяч рублей в месяц», — заявил он НТВ.

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Кехман подтвердил, что Доронина тяжело переболела коронавирусом. И до сих пор артистка восстанавливается.