Соседка Дорониной: «Она никого не пускала, ее нельзя одну оставлять!»

О состоянии 89-летней Татьяны Дорониной ходит много слухов. Журналисты писали, что актрису силой сдали в дом престарелых, однако Teleprogramma.pro выяснила, что это неправда.

Доронина действительно находится в санатории, но это не дом престарелых. Режиссер просто поправляет свое здоровье, пока в ее особняке в Барвихе идет ремонт.

При этом соседка Дорониной рассказала, что артистка действительно себя чувствует не очень хорошо.

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