Соседка Дорониной: «Она никого не пускала, ее нельзя одну оставлять!»

О состоянии 89-летней Татьяны Дорониной ходит много слухов. Журналисты писали, что актрису силой сдали в дом престарелых, однако Teleprogramma.pro выяснила, что это неправда.
Доронина действительно находится в санатории, но это не дом престарелых. Режиссер просто поправляет свое здоровье, пока в ее особняке в Барвихе идет ремонт.
При этом соседка Дорониной рассказала, что артистка действительно себя чувствует не очень хорошо.
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«Она никого не пускала, одна лежала, не вставала. Ее одну совсем нельзя оставлять, потому что она нас залила как-то. Толкнули дверь, вошли к ней случайно. Потом приезжал ее этот Игорь, которому она, по-моему, квартиру завещала. Какой-то сын ее приятеля, которого она считает чуть ли ни своим племянником», — заявила женщина канату НТВ.