«Сыну нравится быть подкаблучником»: мама Реввы выдала неприглядную правду

Шоумен Александр Ревва вместе с женой Анжеликой воспитывает двух дочек: 15-летнюю Алису и 9-летнюю Амели. В семье юмориста царит полная идиллия. Ревва всегда охотно общается с журналистами. Кто бы мог подумать, что в отношениях с мамой у комика не все так гладко.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так, Любовь Рачеева намекнула, что у нее нет возможности нормально видеться с внучками. Да и с родным сыном она общается крайне редко. Когда тот приезжает в Сочи с гастролями. Мама юмориста дала понять, что причина тому — ее невестка.