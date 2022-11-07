Маша Распутина выгнала дочь в гостевой домик

Дочь Маши Распутиной — Маша — пожаловалась в программе «Звезды сошлись» на то, что звездная мама попросила ее съехать из основного особняка в гостевой домик. У них был конфликт, но сейчас вроде как родственники помирились.

«Были конфликты, как у всех. Мы, скажем так, пришли к мирному соглашению. Я повзрослела, и мама повзрослела», — призналась 22-летняя девушка.