Разухабистая жена Мартиросяна бесстыдно задрала конечность в Дубае: промежность в опасности (фото)

Жена Гарика Мартиросяна, который в последнее время куда-то пропал, весело проводит время в Дубае.

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Избранница комика либо отдыхает в Эмиратах без мужа, либо скрывает его дислокацию. В любом случае, за время своего отпуска она не выставила в Сеть ни одну фотографию с Гариком.