Копия папы: Катя Токарева из «Дома-2» показала крупным планом лицо сына, которому уже пять месяцев

Катя Токарева с сыном

Катя Токарева с сыном. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Катя Токарева дала понять, что долго держала в секрете факт появления малыша на свет.

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева не стала делать интриги из внешности своего сына от Юрия Слободяна.

Молодые родители начали показывать малыша с первых минут его появления на свет. Младенцу уже больше пяти месяцев, и Катя Токарева рассказала о том, как меняется их наследник Марк.

«Время быстро летит. Выросло два зуба в пять месяцев и неделю. Растем дальше и покоряем новые вершины», — написала в микроблоге Катя Токарева.

Публикацию она сопроводила снимком Марка, запечатлев его лицо крупным планом и предъявив в кадре доказательства — два нижних зуба во рту малыша.

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Сын Кати Токаревой и Юрия Слободяна. Фото: соцсети

Озвучивая реальный возраст сына, Катя Токарева дала понять, что месяц держала в секрете факт его появления на свет. Она сообщила, что стала мамой в начале июля. Нетрудные же подсчеты показывают, что Марк родился в июне или даже в конце мая.

Поклонники, глядя на фото малыша, уверяют, что он очень похож на своего папу Юрия Слободяна.

Катя Токарева и Юрий Слободян. Фото: соцсети

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