Копия папы: Катя Токарева из «Дома-2» показала крупным планом лицо сына, которому уже пять месяцев

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева не стала делать интриги из внешности своего сына от Юрия Слободяна.

Молодые родители начали показывать малыша с первых минут его появления на свет. Младенцу уже больше пяти месяцев, и Катя Токарева рассказала о том, как меняется их наследник Марк.

«Время быстро летит. Выросло два зуба в пять месяцев и неделю. Растем дальше и покоряем новые вершины», — написала в микроблоге Катя Токарева.

Публикацию она сопроводила снимком Марка, запечатлев его лицо крупным планом и предъявив в кадре доказательства — два нижних зуба во рту малыша.

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