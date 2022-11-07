Копия папы: Катя Токарева из «Дома-2» показала крупным планом лицо сына, которому уже пять месяцев

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева не стала делать интриги из внешности своего сына от Юрия Слободяна.
Молодые родители начали показывать малыша с первых минут его появления на свет. Младенцу уже больше пяти месяцев, и Катя Токарева рассказала о том, как меняется их наследник Марк.
«Время быстро летит. Выросло два зуба в пять месяцев и неделю. Растем дальше и покоряем новые вершины», — написала в микроблоге Катя Токарева.
Публикацию она сопроводила снимком Марка, запечатлев его лицо крупным планом и предъявив в кадре доказательства — два нижних зуба во рту малыша.
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Сын Кати Токаревой и Юрия Слободяна. Фото: соцсети
Озвучивая реальный возраст сына, Катя Токарева дала понять, что месяц держала в секрете факт его появления на свет. Она сообщила, что стала мамой в начале июля. Нетрудные же подсчеты показывают, что Марк родился в июне или даже в конце мая.
Поклонники, глядя на фото малыша, уверяют, что он очень похож на своего папу Юрия Слободяна.
Катя Токарева и Юрий Слободян. Фото: соцсети