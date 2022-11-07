Собчак вернулась в Россию еще на прошлой неделе: мужа и мать попросили прокомментировать

Ксения Собчак.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак скрывалась в Литве после новостей о деле на ее директора.

В СМИ прозвучала информация, что Ксения Собчак вернулась в Россию через границу в Псковской области. ТАСС его источники, близкие к семье ведущей, сообщили, что ведущая прибыла на родину на самом деле еще на прошлой неделе. Однако не стала об этом говорить широкой общественности.

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Молчит Ксения Анатольевна и сейчас, когда журналисты публикуют новости о ее тайном возвращении домой. Ее каналы пишут исключительно на сторонние темы, не замечая заметок о ней самой.

Корреспонденты ТАСС попытались получить комментарий от Константина Богомолова, мужа Ксении Собчак, а также Людмилы Нарусовой, ее матери. Но ответа на запрос не получили.

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