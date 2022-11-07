Почему сын Романа Карцева не общается с родной сестрой

Сын знаменитого актера Романа Карцева — Павел Кассинский — 15 лет не общается с родной сестрой. В последний раз они мимолетно виделись на похоронах отца, но не общались.

«У нас разные взгляды на жизнь, разное отношение. Я так понял, я когда-то что-то сказал — и она обиделась. Какое-то время я ходил, пытался, все-таки это же сестра, но человек не хочет. А потом я забил на это», — заявил Кассинский в программе «Звезды сошлись».