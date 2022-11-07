«Пока не родила»: беременная Фахрийе Эвджен приобняла расшалившегося сына Карана

Фахрийе Эвджен вот-вот станет мамой во второй раз. Поговаривают, что жена Бурака Озчивит ждет королевскую двойню — мальчика и девочку. Правда, сама актриса из турецкого сериала «Альпарслан» о своей беременности не откровенничает. Зато муж Фахрийе дал понять, главное, чтобы малыш был здоров. А его пол не так уж и важен. При этом поклонники надеются, что Эвджен подарит мужу лапочку-дочку.
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Фахрийе Эвджен с сыном Караном на прогулке. Фото: личный архив
Пока еще Фахрийе Эвджен может уделять сыну Карану все свое время. Скоро в семье появится еще один малыш, и тогда жена Бурака Озчивита будет полностью поглощена заботами о новорожденном. Конечно, и старшего отпрыска без внимания Фахрийе не оставит.
В личном микроблоге актриса поделилась свежим фото с сынишкой Караном, который корчил смешные гримасы. Эвджен ласково приобняла мальчугана, прижав его к себе.
«Пока не родила», «Сынишка смешливый», «Какой проказник!», «Животик-то прикрыла», «Скоро появится второй, тут уже будет не до забав», «Сестричку для мальчугана родите?», «Идеальные», — написали фолловеры.