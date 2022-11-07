«Пока не родила»: беременная Фахрийе Эвджен приобняла расшалившегося сына Карана

Фахрийе Эвджен вот-вот станет мамой во второй раз. Поговаривают, что жена Бурака Озчивит ждет королевскую двойню — мальчика и девочку. Правда, сама актриса из турецкого сериала «Альпарслан» о своей беременности не откровенничает. Зато муж Фахрийе дал понять, главное, чтобы малыш был здоров. А его пол не так уж и важен. При этом поклонники надеются, что Эвджен подарит мужу лапочку-дочку.

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