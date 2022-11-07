«Мне отрицательные эмоции не нужны»: Ревва не хочет общаться с больной матерью

Мать известного шоумена Александра Реввы Любовь Рачеева пожаловалась, что сын практически не общается с ней. В программе «Звезды сошлись» женщина посетовала, что они не виделись уже год.

«Он иногда звонит, говорит: «Мама, привет. Как здоровье у тебя?» Я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». А он отвечает: «Так, мне отрицательные эмоции не нужны». И кладет трубку», — заявила она.