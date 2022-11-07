«Сколько было драматургии и показных страданий»: вернувшуюся в Россию Собчак тут же пнули

Беременная адвокатесса, автор песен и общественная деятельница Катя Гордон в своем телеграм-канале моментально отреагировала на новость о возвращении в Россию Ксении Собчак.

Катя Гордон в довольно язвительной манере «поприветствовала» журналистку Ксению Собчак. Гордон ясно дала понять, что из побега Собчак за границу устроили настоящее шоу, которое, на самом деле, не стоит выеденного яйца.

Трагизм, с которым все было обставлено, по мнению Кати Гордон, фальшь чистой воды.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».