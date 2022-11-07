«Получил оплеуху»: почему на самом деле Александр Серов выгнал дочь на улицу

Александр Серов. Фото: Global Look Press

Александр Серов. Фото: Global Look Press

В семье артиста разыгралась драма.

Известный певец Александр Серов публично поругался со своей дочерью Мишель. Артист даже попросил девушку съехать из дома и жить отдельно.

«До ее 17 лет были выброшены сотни тысяч долларов. Только на МГИМО выброшены 60 тысяч евро в год. Думаете, что она мне спасибо сказала? Нет! Никакой благодарности!» — заявил Серов в программе «Звезды сошлись».

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Певец подчеркнул, что «получил оплеуху» от дочери на старости лет. Девушка, по его словам, находится под влиянием матери, которая настраивает ее против отца.

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