«Тест у нас положительный»: Саша Черно из «Дома-2» сообщила, что вновь беременна

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно поделилась новостью, которая ее саму не очень радует.

Саша Черно сообщила, что снова беременна. По крайней мере, об этом свидетельствует тест. Чтобы удостовериться в этом, Саша Черно в понедельник утром отправилась в клинику.

«Не люблю интриги. Тест у нас положительный. С 9 утра уже сдаю кровь на ХГЧ. Как все «вовремя», - сообщила Саша Черно в своих соцсетях.

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