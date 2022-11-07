«Тест у нас положительный»: Саша Черно из «Дома-2» сообщила, что вновь беременна

Саша Черно с сыном Стефаном

Саша Черно с сыном Стефаном. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Саша Черно дала понять, что второго ребенка хочет, но сейчас совсем не время для его появления на свет.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно поделилась новостью, которая ее саму не очень радует. 

Саша Черно сообщила, что снова беременна. По крайней мере, об этом свидетельствует тест. Чтобы удостовериться в этом, Саша Черно в понедельник утром отправилась в клинику. 

«Не люблю интриги. Тест у нас положительный. С 9 утра уже сдаю кровь на ХГЧ. Как все «вовремя», - сообщила Саша Черно в своих соцсетях.

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Саша Черно дала понять, что второго ребенка она, конечно, хочет. Но именно сейчас не совсем то время, в которое стоит рожать. У Саши Черно проблемы с мужем Иосифом Оганесяном. К тому же, в последнее время на фоне трудностей с супругом она вела разгульный образ жизни, много выпивала. Между тем, Черно против абортов. Так что, если беременность подтвердится. Саша Черно, скорее всего будет рожать.

«А может, это реально знак и начало чего-то нового. Ведь я так хотела осесть именно дома, стать очень домашней опять», - рассуждает Саша Черно в микроблоге.

Напомним, у Саши Черно и Иосифа Оганесяна есть сын Стефан, мальчику в июле исполнилось два года.

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