«Тест у нас положительный»: Саша Черно из «Дома-2» сообщила, что вновь беременна

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно поделилась новостью, которая ее саму не очень радует.
Саша Черно сообщила, что снова беременна. По крайней мере, об этом свидетельствует тест. Чтобы удостовериться в этом, Саша Черно в понедельник утром отправилась в клинику.
«Не люблю интриги. Тест у нас положительный. С 9 утра уже сдаю кровь на ХГЧ. Как все «вовремя», - сообщила Саша Черно в своих соцсетях.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Саша Черно дала понять, что второго ребенка она, конечно, хочет. Но именно сейчас не совсем то время, в которое стоит рожать. У Саши Черно проблемы с мужем Иосифом Оганесяном. К тому же, в последнее время на фоне трудностей с супругом она вела разгульный образ жизни, много выпивала. Между тем, Черно против абортов. Так что, если беременность подтвердится. Саша Черно, скорее всего будет рожать.
«А может, это реально знак и начало чего-то нового. Ведь я так хотела осесть именно дома, стать очень домашней опять», - рассуждает Саша Черно в микроблоге.
Напомним, у Саши Черно и Иосифа Оганесяна есть сын Стефан, мальчику в июле исполнилось два года.