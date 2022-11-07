«Мама сегодня с нами»: дочь покойной Валентины Легкоступовой организовала концерт ее памяти

Дочь ныне покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль организовала концерт памяти мамы под названием «Ягода-малина». Эта песня стала главным хитом Валентины Легкоступовой, прославившим певицу.
Анэтта Бриль почти два года вынашивала идею проведения памятного мероприятия. Оно стало возможным при поддержке проекта «Имена на все времена».
Главной песней вечера стала композиция «Мама» Вадима Антонова в исполнении Анэтты Бриль.
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«Мама сегодня с нами. Она в каждом из нас. Пока жива память, мы слушаем и поем ее песни, она рядом. Спасибо всем, кто поддержал и приехал в этот выходной день. Нужно сделать такие встречи традицией», — сказала Анэтта Бриль.
На вечере памяти Валентины Легкоступовой выступили вокалисты, которые были дружны с ныне покойной певицей — Ирина Ортман, Марина Девятова, Светлана Лазарева, Сергей Избаш, Иван Ильичев и другие.
Напомним, Валентина Легкоступова умерла при трагических обстоятельствах в августе 2020 года, ей было 55 лет.
По материалам РИА «ФАН»