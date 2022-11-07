«Мама сегодня с нами»: дочь покойной Валентины Легкоступовой организовала концерт ее памяти

Дочь ныне покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль организовала концерт памяти мамы под названием «Ягода-малина». Эта песня стала главным хитом Валентины Легкоступовой, прославившим певицу.

Анэтта Бриль почти два года вынашивала идею проведения памятного мероприятия. Оно стало возможным при поддержке проекта «Имена на все времена».

Главной песней вечера стала композиция «Мама» Вадима Антонова в исполнении Анэтты Бриль.

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