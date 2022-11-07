Милохин опустил Карнавал: «Она как будто использованная уже»

Уехавший из России Даня Милохин продолжает критиковать своих коллег по цеху. Теперь от тиктокера досталось Вале Карнавал. Блогер нелицеприятно высказался о девушке.

«Да, она красивая. На самом деле при всем добре она, да. Но... как бы это объяснить?.. Для меня она как будто использованная уже», — заявил Милохин на стриме.

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При этом поклонники посоветовали Дане пока не возвращаться в Москву. Ведь уже разминает кулаки Саша Стоун — возлюбленный Вали.