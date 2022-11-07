Милохин опустил Карнавал: «Она как будто использованная уже»

Уехавший из России Даня Милохин продолжает критиковать своих коллег по цеху. Теперь от тиктокера досталось Вале Карнавал. Блогер нелицеприятно высказался о девушке.
«Да, она красивая. На самом деле при всем добре она, да. Но... как бы это объяснить?.. Для меня она как будто использованная уже», — заявил Милохин на стриме.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
При этом поклонники посоветовали Дане пока не возвращаться в Москву. Ведь уже разминает кулаки Саша Стоун — возлюбленный Вали.