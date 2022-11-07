В Дубае горит небоскреб, куда хотела переехать Ольга Бузова (видео)

На минувших выходных Ольга Бузова огорошила своих поклонников новостью о том, что она решила приобрести квартиру в Дубае. Телеведущая намекнула, что, возможно, переедет в Арабские Эмираты из России.

Однако в понедельник утром стало известно, что в Дубае горит тот самый небоскреб, в котором бывшая ведущая «Дома-2» присматривала себе недвижимость.

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35-этажное здание находилось совсем недалеко от небоскреба Бурж-Халифа. Пожарная сигнализация внутри поначалу не сработала. Огонь удалось потушить, но большая часть помещения сгорела.