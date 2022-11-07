Помощь Богомолова не нужна: Собчак может продать свой дом за сотни миллионов дистанционно

Ксения Собчак сбежала из России в Литву, бросив в Москве все, включая мужа Константина Богомолова в их роскошном доме в «Горках-8».

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Пока дальнейшая тактика звезд непонятна, вместе с тем эксперты по недвижимости заявляют, что Ксения Анатольевна вполне может уладить многие дела дистанционно. Например, продать свой элитный дом без помощи мужа в режиме онлайн.

Дом в 1000 квадратных метров с бассейном в два этажа специалист по продаже недвижимости Марина Рубанова оценила примерно в 200-300 млн рублей.

«Она может оформить на любое лицо доверенность и ее легализовать, проставив апостиль (специальный штамп, подтверждающий законность документа), находясь за рубежом. Односторонняя сделка оформляется без участия доверителя», — прокомментировал Андрей Марочкин, звездный юрист.

Источник: «Вечерняя Москва»