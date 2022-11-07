«Дура, конечно»: Лера Кудрявцева призналась, что хотела поменять имя сыну на более благозвучное

«Жан, а ты Жан Борисович, да? — обратилась Лера Кудрявцева к Милимерову. — Я прям долго парилась, потому что у меня Жан Сергеевич. Как это будет звучать. А потом услышала про Жана Борисовича, и стало легче жить — не одна ты такая».