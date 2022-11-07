Просто захотел в Дубай: Милохин впервые честно рассказал о причине своего ухода из «Ледникового периода»

Многие расценили исчезновение Дани Милохин из «Ледникового периода» как предательство. Ведь блогер ушел из проекта без предупреждения, записав малопонятный пост в своих соцсетях. На видео он заявил, что не хочет делать то, что не хочет.

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«Тогда зачем пошел на шоу?», «Про ответственность за свои поступки ничего не слышал?» — недоумевала в ответ публика.

В общем вопросов, которые посыпались на Милохина со стороны зрителей, немало. Сейчас блогер улетел в Дубай, откуда ответил вполне четко о причине своего побега с телешоу.

«Все мои ребята где-то там, в других странах, а я сижу такой и делаю то, что я не хочу», — сказал Даня.

То есть парню просто стало обидно, что его друзья тусят, а он должен в это время трудиться. Даня Милохин также вполне «по-мужски» объяснил и то, почему он никого не предупредил заранее об уходе.