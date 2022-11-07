Уже в этот вторник: чем обернется лунное затмение для всего мира, предсказала Василиса Володина

Известный астролог Василиса Володина назвала наступившую неделю с 7 по 13 ноября кульминационной.
Судя по звездам, в эту семидневку произойдут события, которые станут решающими для всего мира.
«Для всех и во всем – сейчас судьбоносные дни, когда ситуация доходит до своей кульминации и… может поменяться в разумную сторону. А может закрепиться в текущем тлеющем положении на несколько месяцев», - полагает Василиса Володина.
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Особенно важным днем является 8 ноября - это сутки, в которые случится лунное затмение. Василиса Володина считает, что именно оно отразится на событии в политической жизни и будет иметь далеко идущие последствия.
«Кстати, на него выпадают очередные выборы в Конгресс США – так себе совпадение, честно говоря. Намекает, что выборы – важное событие не только для самой страны, но они многое решают и для всех мировых процессов. На них завязаны последующие глобальные изменения курса США и дома, и на мировой арене», - отметила Василиса Володина.