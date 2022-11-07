Уже в этот вторник: чем обернется лунное затмение для всего мира, предсказала Василиса Володина

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Особенно важным днем является 8 ноября - это сутки, в которые случится лунное затмение. Василиса Володина считает, что именно оно отразится на событии в политической жизни и будет иметь далеко идущие последствия.