«Даня еще очень маленький»: Богатырев рассказал, что их с Арнтгольц сын вьет веревки из мамы

Марк Богатырев считает, что строго воспитывать детей в семье должен именно отец. Актер из сериала «Кухня» дал понять, что эту «мудрость» он прочел в одной из книг.
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При этом Богатырев уточнил, что их с Татьяной Арнтгольц сынишка еще слишком маленький, чтобы воспринимать серьезно какие-то строгие наставления. Кстати, мама Данилы и вовсе не может наказывать мальчика. Марк вспомнил, как жена призналась ему, что у нее просто не получается повысить голос на озорного сына. И все потому, что она сильно его любит. Так что Данила умело вьет из своей мамы веревки.
«Где-то в умных книжках я читал, что наказывать и говорить «нет» в семье должен отец. У него на это есть власть и возможность. Так правильно. Но Даня, конечно, еще очень маленький. Некоторые вещи может воспринимать или через крик, или через радость», — заметил Марк Богатырев в интервью Teleprogramma.pro.