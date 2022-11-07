«Она млеет от сына»: муж Арнтгольц описал, какая она мама для своих двоих детей

У Татьяны Арнтгольц есть дочка Маша от первого браке с Иваном Жидковым и сын Данила от второго мужа Марка Богатырева.

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Говоря о том, какая Татьяна мама, ее нынешний возлюбленный дал понять, что она сильно любит и дочку, и сына. При этом Марк добавил, что к мальчишкам их мамы всегда питают особую слабость.