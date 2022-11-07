«Я мог бы быть лояльнее»: Богатырев — о своем опыте судейства в «Ледниковом периоде»

Звезда «Кухни» Марк Богатырев признался, что не очень доволен своим прошлым судейством на шоу Первого канала «Ледниковый период». Теперь он понимает, что мог бы быть снисходительнее к участникам проекта.

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В то же время Марк Богатырев считает, что он поступал честно по отношению к самому себе, ведь он давал ровно те баллы, которые считал по-настоящему справедливыми.

«С одной стороны, я мог бы быть лояльнее. Но, с другой — я был искренен. А это, мне кажется, в наше время нечасто встретишь. Как говорится, для чего действительно нужны смелость, так это для искренности», — цитирует Богатырева КП.

Артист признался, что Илья Авербух каждый год зовет его участвовать в шоу, но он не может найти в себе мотивации для него.