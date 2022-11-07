Тарантино объяснил, почему не будет снимать фильмы для Marvel: «Я не наемный работник»

Квентин Тарантино в интервью Los Angeles Times подчеркнул, что жанр комиксов он не принимает и работать в нем не собирается.
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«Чтобы делать такие вещи [фильмы Marvel], нужно быть наемным работником. Я не наемный работник. Я не ищу работу», — сказал он.
Квентин Тарантино при этом подчеркнул, что ничего не имеет против фильмов про супергероев в принципе. Он, к примеру, с интересом посмотрел «Тора: Рагнарека», заметив, что лента Тайки Вайтити является лучшей со времен «Мстителей».