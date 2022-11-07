Легла на пол и давай дергаться: Клава Кока после корпоратива учинила неожиданное — смех да и только!

Певица Клава Кока устроила для своих коллег корпоратив. Судя по всему, прошел он громко и весело — наутро над артисткой потешались ее же сотрудники. Сама исполнительница решила, очевидно, что с нового дня начинает новую жизнь, и в репетиционном зале принялась качать пресс.