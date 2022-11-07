Легла на пол и давай дергаться: Клава Кока после корпоратива учинила неожиданное — смех да и только!

Певица Клава Кока устроила для своих коллег корпоратив. Судя по всему, прошел он громко и весело — наутро над артисткой потешались ее же сотрудники. Сама исполнительница решила, очевидно, что с нового дня начинает новую жизнь, и в репетиционном зале принялась качать пресс.
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Улегшись на коврике, Кока принялась старательно приподниматься, чем привлекла внимание коллеги. Танцор даже взял камеру, чтобы заснять сие действо, больше похожее на дерганье, от которого еле сдерживался, чтоб не упасть со смеху. «Талант не пропьешь», — пошутил над певицей за кадром оператор.