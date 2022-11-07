Ситуация может поменяться: Василиса Володина рассказала, чего ждать от наступившей недели

Известный астролог Василиса Володина считает, что наступившая неделя - с 7 по 13 ноября - будет самой важной не только в этом месяце.
По мнению Василисы Володиной, в эти семь дней произойдут события, которые отразятся буквально на всем, и даже могут изменить ход истории.
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«Для всех и во всем – сейчас судьбоносные дни, когда ситуация доходит до своей кульминации и… может поменяться в разумную сторону. А может закрепиться в текущем тлеющем положении на несколько месяцев», - прогнозирует Василиса Володина.
Судя по звездам, предстоит мощная и довольно агрессивная борьба противоположностей, позиций, мнений.
«Активизация боевых действий, увы, вероятна. Транспортная аварийность повышена, как и прочие техногенные риски (не рукотворные, случайные! Это я тем, кто боится применения ядерного оружия)», - предсказывает Василиса Володина.