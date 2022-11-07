«Не делайте глупостей»: Богдан Глоба предостерег людей в день лунного затмения

Период конца октября – начала ноября – очень неспокойное время во всех смыслах, так называемый коридор затмений, о котором астрологи предупреждали заранее. Потомственный астролог Богдан Глоба в своем блоге поведал о том, как отражается грядущее лунное затмение на людях. И если внимательно осмотреться, то заметить это можно уже сейчас.

«Затмение 8 ноября, а крышу у окружающих сносит уже сейчас. И чем ближе к нему, тем сильнее сдувает кровлю. Ничего удивительного. Затмение-то лунное, да еще полное.

Берегите свое психическое здоровье, не делайте глупостей и не обращайте внимания на человеческий неадекват», - посоветовал Глоба-младший.