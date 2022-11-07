«Протрезвела, но ничего не вернуть!»: за что звезда «Сватов» Артемьева точит зуб на Кравченко

Как вспоминает Кравченко, это она в свой день рождения ляпнула лишнего. Просто не подумала, что может обидеть Артемьеву.

«Журналисты позвонили на мой день рождения и спросили: «Как у вас отношения с партнершей Людмилой Артемьевой?» Я лишку выпила и высказала правду насчет Людмилы! Затем протрезвела, но ничего не вернуть! Мое интервью дошло до Артемьевой, она обиделась», — рассказывала актриса.

В том интервью Кравченко проговорилась, что поведение Артемьевой ее раздражало. И сейчас Татьяна старается нечасто общаться с обиженной коллегой.

По материалам сайта «Аргументы недели»