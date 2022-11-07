Новости шоу-бизнеса: фигуристка Сотникова тайно родила, Прилучный набросился на человека, сын Градского растет его копией

Прилучный напал на журналиста

Павел Прилучный со второй женой не сильно-то и поменялся. Актер по-прежнему агрессивно реагирует на любые попытки приблизиться к его личным границам. В минувшие выходные актер напал на журналиста, посмевшего снимать на камеру его разборки с таксистом: «мажору» не понравилось, что авто с шашечками встало рядом с его иномаркой. А снимавшему Прилучный пообещал засунуть камеру в одно место.