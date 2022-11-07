Новости шоу-бизнеса: фигуристка Сотникова тайно родила, Прилучный набросился на человека, сын Градского растет его копией

Прилучный напал на журналиста
Павел Прилучный со второй женой не сильно-то и поменялся. Актер по-прежнему агрессивно реагирует на любые попытки приблизиться к его личным границам. В минувшие выходные актер напал на журналиста, посмевшего снимать на камеру его разборки с таксистом: «мажору» не понравилось, что авто с шашечками встало рядом с его иномаркой. А снимавшему Прилучный пообещал засунуть камеру в одно место.
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press
Крутой признался в зависти Николаеву
Два знаменитых композитора-тезки – Игорь Крутой и Игорь Николаев – давно дружат и даже вместе выходят на сцену. Но так было не всегда. В молодости Крутой, как оказалось, завидовал Николаеву: «Все, что он ни напишет, становилось хитом. Это настолько легко делалось. Даже какие-то вещи в моем присутствии: стихи, музыка».
Игорь Николаев с женой. Фото: Global Look Press
Как выглядит сын Градского
Вдова Александра Градского Марина Коташенко впервые вышла в свет после смерти мужа. Она появилась на концерте в честь музыканта, которому 3 ноября исполнилось бы 73 года. Блондинку сопровождал ее старший сын от Градского, 8-летний Саша. Мальчик растет копией своего отца, поет его песни и очень тоскует по родителю.
Сын Градского Саша. Фото: кадр программы
Сотникова родила
Аделина Сотникова по-настоящему шокировала людей, предъявив в соцсетях свой беременный живот. Более того, оказалось, что он в прошлом – уже неделю она нянчит первенца! Кто отец, какого пола ребенок и как зовут кроху – тайна за семью печатями. Для 26-летней фигуристки это первый ребенок.
Аделина Сотникова показала первое фото ребенка. Фото: соцсети